BIVŠI HAJDUKOVAC KOJI ZABIJA KAO ‘LUD’ OBJASNIO SITUACIJU S KLUBOM S POLJUDA: ‘Sve se u životu vrati, vidite gdje sam sada ja, a gdje su oni…’

Vukušić je najbolji strijelac Slovenske prve lige, ove sezone je zabio čak 26 pogodaka

Hrvatski nogometaš Ante Vukušić igra u fantastičnoj formi u Sloveniji. Nakon što je u prošlom kolu zabio hat-trick i dodao dvije asistencije u 7:3 pobjedi njegove Olimpije kod Triglava, bivši hajdukovac je u četvrtak zabio četiri komada, ovoga puta kod kuće protiv Rudara. Olimpija je na kraju slavila s 5:0.

BRBIĆU, DALIĆU, VIDITE LI OVO? Odbačeni hajdukovac trpa kao na pokretnoj traci; Sad je zabio 4 gola u jednoj utakmici, igra nevjerojatno

On je novom sjajnom izvedbom svoj konto u rubrici golovi povećao na brojku 26. Do kraja sezone ostalo je još četiri kola.

SINJSKI DIJAMANT BRILJIRA U NOVOM KLUBU: U Sloveniji se preporodio i vodi Olimpiju do naslova prvaka

Pregovarao s Bijelima

Vukušić je “dijete” Hajduka, ponikao je u tom klubu i njegov član bio do 2012. godine, kada je otišao u talijansku Pescaru.

U nedavnom intervjuu za Sportklub otkrio je kako nije htio otići iz Hajduka još dok je bio mlad, no morao je i sve je to rezultiralo dosta lošim periodom u njegovoj karijeri. Sada je, nakon nove fenomenalne partije, u razgovoru za 24 sata prokomentirao situaciju u splitskom klubu, s kojim je još ranije pregovarao o povratku, ali to se nije ostvarilo.

“Pregovarali jesmo, ali oni su bili neodgovorni i svako je otišao svojim putem. Zvao me Saša Bjelanović, doputovao sam iz Njemačke samo zbog sastanka na kome su bili još i predsjednik Ivan Kos i sportski direktor Mario Branco. Korektno smo popričali, oni su rekli da će mi se javiti, međutim, nitko se nije javio. Poštujem njihovu odluku da me ne angažiraju, ali red je bio da mi se jave. Na žalost tako naši ljudi funkcioniraju, kad im trebaš zovu te trista puta, a kad tebi nešto treba, ne javljaju se. Ali, sve se u životu vrati, vidite gdje sam sada ja, a gdje su oni”, rekao je, Vukušić koji nikad nije skrivao svoju ljubav prema “Majstoru s mora”:

“Zna se koliko je volim Hajduka, kao i kako ga vode oni koji su ga vodili i koji ga vode sada. Ja se dokazujem na terenu, to je jedino mjerilo, a sve ostalo me ne zanima. Sami su krivi što nisam na Poljudu i što sada idem s Olimpijom prema naslovu prvaka i naslovu najboljega strijelca. A oni neka i dalje dovode velika i skupa pojačanja kao i do sada, pa ćemo vidjeti nakon mjesec – dva hoće li im se isplatiti, ili će im se ponoviti isti scenarij kao i svake godine.”

Novi napadač Vatrenih?

Nakon njegovih odličnih igara u Sloveniji, počelo se postavljati pitanje treba li ga izbornik Zlatko Dalić pozvati u hrvatsku reprezentaciju.

“Ne znam što bih vam rekao. Da nisam vjerovao u sebe, ne bi ni prebrodio sve zdravstvene probleme i doveo se u situaciju u kojoj sam sada. Vjerujem u sebe, još je dosta godina dobrog nogometa ispred mene, i ništa nije nemoguće. Igram, zabijam, tko zna, možda odem i u neki veći klub i jaču ligu, pa me netko dođe i pogledati”, prokomentirao je i progovorio o mogućem transferu iz Olimpije:

“Zvali su me mnogi agenti, nudili neke opcije ali ja sam sve u startu odbio. Idući korak moram napraviti jako pametno, ne samo da to bude klub koji će zadovoljiti Olimpiju, nego i mene. Kad sam odlazio iz Hajduka otišao sam zbog toga što je klubu trebao novac, a ne zbog toga što sam ja to želio. Na neki način sam žrtvovao karijeru odlaskom u Pescaru, što neki ljudi iz Hajduka nisu znali cijeniti kad je meni trebalo pomoći. Ali, to je sada iza mene, gledam samo prema naprijed, želim odabrati sredinu u kojoj ću se osjećati kao što sam se osjećao u Splitu, ili sada u Ljubljani, dakle kao kod svoje kuće, gdje me navijači vole i cijene.”

Hajduk nema novca za odštetu

Za kraj je Vukušić rekao da će se teško vratiti na Poljud.

“Propustili su priliku kad sam mogao doći besplatno, sada oni sigurno nemaju toliko novca koliko će Olimpija tražiti za odštetu. Žao mi je zbog navijača, nakon svake dobro odigrane utakmice dobijem stotinjak poruka iz Splita: ‘Vrati se’, ‘Treba nam napadač kao ti’… Svjesni su i oni da sam mogao pomoći i da sam zaslužio puno bolji odnos zbog svega što sam napravio za klub. Ali ništa od toga”, zaključio je.