BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR O DRAMI U SAVEZU: ‘Sukob je bio neminovan, pitanje je vremena kada će Šuker otići’

Šuker je ušao u žestok verbalni obračun, a bilo je i uvreda kada je tražio od članova Izvršnog odbora da ponište Pravilnik koji su usvojili bez njegova znanja.

Velika svađa između predsjednika Davora Šukera s Damirom Vrbanovićem i Ivanom Herakom mogla bi označiti početak velikih promjena u toj organizaciji. Ako je istina ono što su objavile Sportske novosti šef HNS-a počeo je gubiti na moći.

MENADŽER SAVEZA O ŽESTOKOM SUKOBU SA ŠUKEROM: ‘Bilo je povišenih tonova, ali nisam se dao isprovocirati’

Prvom od gore spomenute dvojice, pišu, zamjerio što je dogovorio prijateljsku utakmicu sa Senegalom 8. lipnja, dok je Šuker dogovarao susret s Obalom Bjelokosti. S drugim je navodno ušao u veliki sukob jer ne može prihvatiti da više nije isključivo njegova ingerencija potpisivanje sponzorskih ugovora, a, kako navode Sportske, napao ga je i zbog intervjua Slobodnoj Dalmaciji gdje je među ostalima rekao da je priča o izgradnji stadiona u Velikoj Gorici tlapnja.



RASKOL U VRHU HNS-A: Šuker napao novog menadžera Saveza, skoro je došlo do fizičkog obračuna!

Novi raskol

Isto tako, usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda HNS-a koji definira novo ustrojstvo također se navodi među stvarima koje su zasmetale Šukeru. On je na neki označio gubitak njegove moći u Savezu, o čemu je prije nekoliko dana progovorio predsjednik Rijeke Damir Mišković kada je rekao da se ide prema demokratizaciji HNS-a.

Sukob u vrhu hrvatskog nogometa niti malo nije iznenadio bivšeg dopredsjednika Saveza i zagrebačkog odvjetnika Ivana Brlekovića.

“Znao sam da će do toga doći. Prije otprilike dva tjedna dobio sam neke informacije da će se to morati dogoditi. Neki ljudi jednostavno ne prihvaćaju ovakav način vođenja Saveza. Ne žele da se HNS vodi autokratski, da ne kažem despotski, kako je to bilo do sada. Ti novi ljudi koji su tamo došli imaju svoje ideje i žele unaprijediti rad HNS-a. Vjerojatno su puno stručniji i razumiju materiju kojom se bave tako da je taj sukob po mom mišljenju bio neminovan. Dakle, nije mi to iznenađenje”, rekao je Brleković za Net.hr

“I Mišković je neki dan rekao da je namjera ići u smjeru demokratizacije Saveza i smanjivanju apsolutističkih ovlasti predsjednika i jedan transparentniji i kvalitetniji rad HNS-a”, dodao je.

Kraj za Šukera

Pitanje koje se samo od sebe nameće glasi je li ovo početak kraja vladavine Šukera HNS-om.

“Već sam prije godinu dana rekao da je njemu odzvonilo. Samo je pitanje dana i trenutka kada će on i formalno otići. Ostajem kod toga da su mu dani odbrojani. Sve ovo više ide na bruku i sramotu onih koji ga drže na toj funkciji. On je veliki nogometaš, a to je nešto potpuno drugo od biti dobar rukovoditelj. To nema veze jedno s drugim. Sport, a pogotovo nogomet, ima jednu nevjerojatno veliku i značajnu društvenu funkciju. Prije svega bi trebao poslužiti za ispravan odgoj mladih ljudi. Nogomet bi trebali voditi znalci, osobe moralno i etički prihvatljive…”, smatra Brleković.

Država može sve riješiti

Šukerov slučaj usporedio s onim ponajbolje hrvatske sportašice u povijesti Janice Kostelić.

“Imate slučaj i s Janicom, živom legendom. Nje mi je strašno žao. Došla je na mjesto državne tajnice za sport pa vidite što joj se događa. Evidentno je da se ona ne snalazi u tom poslu i da on nije za nju. I ona i Šuker bi trebali biti ambasadori hrvatskog sport po svijetu. Uhvatili su se nečeg čemu nisu dorasli i onda imate ovakav raspašoj s jedne strane, a s druge pobunu mladih ljudi, incidente, neprimjerene situacije i tako dalje. A oni izgleda nisu svjesni da je problem u njima, a ne masama ljudi koji protestiraju protiv njih”, poručio je nekadašnji dopredsjednik HNS-a.

“Sve bi iz temelja trebalo mijenjati. Nije problem u Savezu nego u državi koja sve može riješiti jednim potezom pera, ali neće jer postoje duboke veze ljudi koji vode Savez i visoke politike”, završio je.