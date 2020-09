Dolaskom Hrvata nastupile su promjene

Stručnjak za tenisku statistiku i analitiku Craig O’Shannessy otkrio je u razgovori za DAZN zašto je prekinuo suradnju s prvim svjetskim reketom Novakom Đokovićem. Pritom je uperio prst u legendarnog hrvatskog tenisača.

“Bile su to divne tri godine! S Novakom sam radio analize prije i poslije meča. Najbližu suradnju sam imao s Marjanom Vajdom, nas dvojica smo uvijek raspravljali što bi trebalo pokazati Đokoviću, u vidu podataka ili videa. Bila je to luda vožnja! Prije svega zato što je Novak u to vrijeme imao velikih problema, prvo s ozljedom lakta tijekom 2017, pa je onda uslijedio i težak povratak 2018. Ali se tada uspio katapultirati do kraja godine s 22. na prvu poziciju, a iduće sezone je odigrao pakleno. Bilo je uspona i padova, ali je sve u svemu bilo zabavno”, rekao je i nastavio.

It’s been a brilliant three years working with Novak, winning four Slams & dominating the game as world No. 1. We are moving in different directions in 2020. Massive love to #nolefam – you guys rock! ✌️ pic.twitter.com/LDbzihWqWb — Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) January 19, 2020

“Razlog mog odlaska je Goran Ivanišević koji je došao, da tako kažem, kao novi glavni trener. On ima mnogo manje iskustva s analitikom i možda joj ne vjeruje toliko. Na kraju, nije mu ni trebala. Ali, on je šef parade i ja to moram da poštujem”, rekao je.