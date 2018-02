BIVŠI DINAMOVAC UPAO U PROBLEME: Sammir poludio na vodstvo kineskog kluba, vratio se u Brazil i čeka odluku Fife

Angažirao je odvjetnike te je slučaj završio pred Fifom.

Nakon katastrofalnog drugog boravka na Maksimiru bivši hrvatski reprezentativac Sammir na ljeto je poslije šest mjeseci napustio Dinamo i vratio se u Kinu potpisavši ugovor s Wuhan Zallom.

Međutim, kako stvari stoje upao je u probleme te je otišao u Brazil. Naime, Sportske novosti pišu da ga klub nije plaćao i da mu je dužan 2,5 milijuna eura. Frustrirani Sammir je prije povratka u Brazil razgovarao s vodstvom kluba.

Odluka na Fifi

Obećali su mu isplatiti zaostatke no to se nije dogodilo i nakon što im je uputio službeno pismo sa zahtjevom da mu daju on što mu pripada.Sada je, navode Sportske, angažirao odvjetnike te je slučaj završio pred Fifom.



U međuvremenu, veznjak je dobio ponude iz SAD-a i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali mora tek doznati može li se registrirati u novom klubu dok se ne riješi spor s Kinezima. Njegovi odvjetnici tvrde da je slobodan igrač jer ga klub nije plaćao, ali odluka je na Fifi.