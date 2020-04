Hrvatski reprezentativac nalazi se na izlaznim vratima Camp Noua

Bivši sportski direktor Milana Massimiliano Mirabelli otkrio je u razgovoru za Calciomercato zamamljivu priču vezanu za hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. Naime, dok je bio u tok ulozi između 2017. i 2018. pokušao ga je dovesti na San Siro. Čak ga je zbog toga posjetio u njegovoj kući.

“Otkrit ću vam nešto što još nikome nisam rekao. Kada sam radio u Milanu otišao sam jednom prilikom do Barcelone, U to vrijeme Rakitić je pregovarao oko obnove ugovore s klubom, a ja sam htio provjeriti postoji li mogućnost da krene nekim drugim putem. Odvezli smo se do njegove kuće te smo liftom iz garaže došli do njegovog stana. Bio je jako entuzijastičan i rekao mi je da je spreman ozbiljno razmisliti o našem projektu ako ne ostane u Barceloni”, kazao je Mirabelli.

Mirabelli rivela: "Provai a portare Rakitic al Milan": Nell'intervista rilasciata a https://t.co/rfLS8x8CB8, l'ex ds milanista Massimiliano Mirabelli ha raccontato questo retroscena di mercato: "Vi svelo una cosa mai detta a nessuno. https://t.co/uWuJ5r8WGs pic.twitter.com/UuzVAnjl1r — sportlive (@sportli26181512) April 2, 2020

“Razgovor s njim je ostavio veliki dojam na mene. Bio sam lice u lice s prvim šampionom kojem je samo nogomet u glavi. Sve je podredio karijeri, od hrane do odmora, od slobodnog vremena do treninga. Čovjek i ludi nogometaš”, ispričao je Talijan.

Ide iz Barce?

U međuvremenu, španjolski nogometni prvak navodno spreman je prodati hrvatskog reprezentativc, objavila je Marca.

“Kako stvari stoje, nogometno tržište će na ljeto biti označeno nesigurnošću, no Ivan Rakitić je jedan od igrača koji figurira kao raspoloživ za transfer u knjižici uprave Barcelone. To je bio tijekom protekla dva prijelazna roka i to nastavlja biti, posebno jer će mu na ljeto ostati još godina dana ugovora s klubom“, piše Marca.

“Barcelona se nada na njemu zaraditi oko 20 milijuna eura iduće ljeto”, dodao je taj medij. To je otprilike cijena po kojoj ga je 2014. godine bila dovela iz Seville.