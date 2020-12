BIVŠEM TALIJANSKOM REPREZENTATIVCU AMPUTIRANE OBJE NOGE ZBOG KORONAVIRUSA: U bolnici je završio prošli mjesec i stanje mu se jako pogoršalo

Sedamdesetgogodišnji Mauro Bellugi, bivši branič talijanske reprezentacije i milanskog Intera, prošlog mjeseca je završio u bolnici zbog komplikacija s koronavirusom.

Njegovo stanje toliko se pogoršalo da su mu liječnici morali amputirati obje noge, a Bellugi je o tome progovorio za altropensiero.net.

“Oduzeta mi je i noga kojom sam postigao gol protiv Borussije Mnchengladbach”, rekao je Bellugi, kojem je taj pogodak u Kupu prvaka 1971. bio jedini kojeg je postigao u karijeri.

Taj pogodak pogledajte OVDJE.

