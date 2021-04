Puno su uložili u momčad i žele preko EL izboriti plasman u Ligu prvaka

Hrvatski prvak Dinamo gostuje u četvrtak kod Villarreala u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige, no koronavirus je potpuno ugušio nogometno ozračje u tom gradiću s 50.000 stanovnika na jugoistoku Španjolske.

“U mjestu već dugo nemamo osjećaj da se događa nešto bitno kada se igraju utakmice”, kaže 16-godišnji Joel Irate dok šeće pustom glavnom ulicom. On će na televizoru u svom stanu gledati hoće li njegov Villarreal obraniti prednost od 1-0 stečenu prije tjedan u Zagrebu. Irate, baš kao i ostali navijači, niti nemaju izbora gdje pogledati susret koji počinje u 21 sat, jer se zbog sanitarnih mjera svi ugostiteljski objekti zatvaraju već u 18 sati.

Čak ako Villarreal i uđe u polufinale nitko neće izaći van proslaviti, jer u 22.00 sata počinje policijski sat.

Kao da nema utakmice

“Baš se ništa ne događa”, napominje redar u bezbrižnom razgovoru sa svojim kolegom pored ulaznih vrata na stadion. “Sve protječe kao da i nema utakmice”, dodaje.

Bivši Villarrealov branič José “Pepe” Serer smatra da će Villarreal igrati u četvrtak na isti način protiv Dinama kao i prije tjedan dana u Zagrebu gdje je pobijedio s 1-0. jer “ne zna igrati drugačije”.

“Villarreal neće ništa promijeniti, igrat će na isti način kao u prvoj utakmici jer ne zna igrati drugačije. Poznajem jako dobro sve njegove igrače. Oni su navikli igrati tako, uz veliki posjed lopte i s puno dodavanja. Vezni igrači poput Pareja i Triguerosa vole imati loptu u svojim nogama pa se Villarreal neće povući i braniti rezultat iz prve utakmice. Niti stoper Pau Torres ne zna drugačije igrati obranu, on mora imati loptu u nogama, oni se stoga neće povući”, rekao je Serer u razgovoru za Hinu.

Liga prvaka cilj

“Villarrealu je cilj ove godine izboriti Ligu prvaka, jer ima i gradi spektakularnu ekipu. Puno troši novca na momčad pa konačni cilj nije Europska liga nego Liga prvaka. U prvenstvu su Real Madrid, Barcelona i Atletico ispred, pa se Villarreal išao natjecati sa Sevillom za to posljednje mjesto koje dogodine vodi u to elitno natjecanje. No, Sevilla je odmakla pa mu je jedina šansa osvajanjem Europske lige izboriti Ligu prvaka”, dodao je Serer.

“No, Villarrealu neće biti lako. Dinamo je bio preokrenuo protiv Tottenhama, a u prvoj utakmici je u prvom poluvremenu imao isti broj prilika kao Villarreal, premda je imao loptu u posjedu 40 posto vremena. To što kontroliraš igru, imaš većinu vremena loptu kod sebe ne znači da ćeš pobijediti. Tipičan primjer je Atletico Madrid”, rekao je Serer.

“Jako mi se svidio Dinamov visoki presing. Također mi se sviđa kako iz obrane izlazi brzo i dolazi pred protivnička vrata. Puno je ekipa koje se povuku pa teško izlaze prema naprijed, no to nije slučaj s Dinamom. On sa puno igrača stigne pred gol. Ja se bojim Dinama. Ako zabije gol, Villarreal će biti u nevolji. Sve je još uvijek otvoreno”, dodao je.