Bivši talijanski branič i nekadašnja zvijezda Juventusa, Pasquale Bruno, žestoko je napao jednog od najboljih nogometaša u povijesti, Croatiana Ronalda, te je otkrio što mu zamjera.

“On je neznalica. Već dvije godine je u Italiji i još nije naučio naš jezik. Izražava se na španjolskom. On nema poštovanja prema svojim suigračima ni prema Talijanima”, poručio je branič koji je odigrao točno 100 utakmica za Juve i pritom osvojio Kup Uefe i talijanski Kup u sezoni 1989.-1990.

🗣️ Pasquale Bruno (on Cristiano Ronaldo): "He is ignorant. He has been in Italy for two years and has not yet learned to speak our language. He uses Spanish to express himself. He has no respect for his team-mates or for the Italians." 🙃 pic.twitter.com/QCVrCLHhZz

