SAD je trenutačno država s najviše zaraženih na svijetu – 328,662 osobe boluju od COVIDA-19

Dario Župarić napustio je Rijeku nakon završetka prvog dijela sezone i preselio u američki MLS. Odradio je dvije utakmice za Portland, ali je onda pandemija koronavirusa zaustavila nogomet i u tom dijelu svijeta. U Oregonu je trenutno oko tisuću zaraženih, nekih posebnih restrikcija nema i na vlastitu odgovornost može se kretati.

“Nisu donesene striktne mjere te se može ići svugdje. Više manje se to sve svodi na vlastitu odgovornost”, rekao je Župarić za RTL.

“Klub nas prati, imamo sve aplikacije, treninge radimo preko videa. Opremu su nam poslali kućama. Organizacija je na vrhunskom nivou. Oduševljen sam klubom”, dodao je branič koji je s Rijekom bio prvak te je osvojio i dva Kupa.

Sjedinjene Države, inače, ulaze u jedaa od najkritičnijih tjedna od izbijanja krize zbog pojave novog koronavirusa s dramatičnim skokom broja smrtnih slučajeva u New Yorku, Michiganu i Louisiani, dok neki guverneri traže nacionalnu odluku o ostanku u kućama.

New York je s 40 posto svih smrtnih slučajeva u SAD-u najteže pogođena savezna država Covidom-19. Država New York je izvijestila da su u posljednja 24 sata od zaraze koronavirusom umrle 594 osobe a da je novih slučajeva zaraze 8327. Time je broj umrlih došao na 4159 a zaraženih na 122.000 slučaja, rekao je guverner New Yorka Andrew Cuomo u nedjelju.

