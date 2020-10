BIVŠA POBJEDNICA IZBACILA DRUGU NOSITELJICU I PROŠLA U TREĆE KOLO ROLAND GARROSA: Za to joj je trebalo malo više od sat vremena

Latvijska tenisačica Jelena Ostapenko postala je prije tri godine u povijesti koja je kao nepostavljena igračica osvojila naslov pobjednice Roland Garrosa. U četvrtak je prvi put nakon 2017. ponovno stigla do trećeg kola na pariškoj zemlji pobijedivši drugu nositeljicu Čehinju Karolinu Pliškovu sa 6-4, 6-2.

Ostapenko je za pobjedu trebala samo 69 minuta, a u 17 gemova je imala 27 izravnih poena.

Jelena Ostapenko, the 2017 champion, plays a fantastic match to beat the 2nd seed Karolina Pliskova 6-4, 6-2 and reach the 3rd round at #RG20. She is in that kind of form…

Winners

Ostapenko – 26

Pliskova – 9

pic.twitter.com/1xdnAtlgMa

— José Morgado (@josemorgado) October 1, 2020