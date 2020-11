Maradonino tijelo nalazi se u ‘Ružićastoj kući’, vladinoj zgradi u srcu glavnog grada Buenos Airesa

Rocio Oliva (30), bivša djevojka legendarnog nogometaša Diego Maradona (60) koji je preminuo u srijedu od srčanog udara, očajna je jer se ne može oprostiti od svojeg bivšeg partnera.

Njih dvoje su bili u ozbiljnoj vezi od 2012. do 2018. godine, kada ju je Maradona i zaprosio, no njihova veza ubrzo je doživjela propast i razdvojili su se u prosincu iste godine.

Nekoliko mjeseci kasnije Maradona je i priveden jer ga je Rocio tužila zbog navodnog duga od 5,7 milijuna eura, no u međuvremenu su navodno izgladili odnose.

Zabranjen pristup

Rocio je u srijedu htjela odati počast Maradoni na bdijenju u ‘Ružićastoj kući’, vladinoj zgradi u srcu glavnog grada Buenos Airesa gdje se nalazi njegovo tijelo, no tamo nije smjela ući.

“Boli me što me ne puštaju unutra. S time što me nisu pustili unutra, povrijedili su i Diega. Ja sam njegova zadnja supruga, to nitko ne razijume. Rekli su mi da dođem u 6 ujutro sa svim ljudima. Sramota. Ne znam zašto to rade, nikoga ne provociram. Diego je bio moj bivši, želim ga pozdraviti i oprostiti se od njega. Moram se oprostiti”, izjavila je Oliva i nastavila:

“Htio je da budem tamo do posljednjeg daha. Otptatit ću, nema sumnje u to, ali ovo će mi ostati u ružnom sjećanju. Samo mi znamo kakvu smo vezu i imali i koliko smo se voljeli. Kada je u ožujku počela pandemija, nisam ga više vidjela, imali smo lijepe telefonske razgovore”.

Oko milijun Argentinaca moglo bi tijekom četvrtka i petka sudjelovati u Buenos Airesu na javnom ispraćaju preminulog Diega Maradone, izvijestile su u srijedu navečer novine La Nacion i Clarín pozvavši se na neimenovane izvore iz argentinske vlade.

