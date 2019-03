BIVŠA DJEVOJKA NOGOMETNE ZVIJEZDE POKAZALA ČIME RASPOLAŽE: Objavila fotke zbog kojih temperatura naglo poraste

View this post on Instagram

#Repost @ghoficial with @get_repost ・・・ Aurah dedica una vez más su último blog a su hijo y espera que todo fuera esté bien. Como siempre, le da las gracias a toda su familia, a sus amigos y seguidores que siempre la apoyan. 💪 ✍️Escrito por @aurah.ruiz ✍️ “Hola a todos. Familia los extraño en especial a mi hijo NYAN. Se que estoy aquí por y para él, pero no puedo parar de pensarlo a todas horas siento la necesidad continua de olerlo, abrazarlo, cogerlo cuidarlo. Sé que la ausencia de noticias son buenas noticias, me encantaría que me lo trajeran y poder comérmelo a besos. Sé que está bien y confío en que Dios cada día me guarde a mi gran guerrero. Papá, mamá, Vanesa, gracias por todo lo que hacen por nosotros . Mi bolita de amor se merece una solución y mejor vida, por y para él todo lo que yo consiga. Los quiero, te amo NYAN . #siganastuganael #undiamasundiamenos. No sé si sale todo pero me levanto cada día dándole los buenos días y cada noche las buenas noches, siempre con su mimi . 😊TE AMO” @ghoficial