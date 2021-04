BIT ĆE OVO NEUGODNO IZNENAĐENJE ZA SVE: Evo gdje bi najbolji mladi napadač današnjice Haaland mogao igrat sljedeće sezone

‘Razgovarao sam s Borussijinim čelnicima i oni ne žele prodati Halanda ovoga ljeta…’

Ovih se dana uglavnom piše o tome gdje bi talentirani norveški napadač Erling Haaland mogao nastaviti karijeru. Viđen je kako obilazi prostorije Reala, Barcelone, Manchester Cityja, Manchester Uniteda, ali na kraju navodno nikakav dogovor nije postignut.

Sportski direktor Borussije Dortmund Michael Zorc rekao je navodno menadžeru Erlinga Halanda, Minu Raioli, da od transfera neće biti ništa, tako barem tvrdi njemački Sport 1.

“Razgovarao sam s Borussijinim čelnicima i oni ne žele prodati Halanda ovoga ljeta. Poštujem to, ali to ne znači da se slažem s tim. U dobrim smo odnosima, nismo u ratu”, rekao je to Raiola i time je zapravo natuknuo da mi Haaland ipak mogao ostati u Dortmundu do ljeta sljedeće godine.

Nijemci pišu kako će Haaland vjerojatno ostati još godinu dana u Borussiji, a tada mu se ujedno aktivira i klauzula od 75 milijuna eura što će mnogima biti znatno prihvatljivije od ovih 155 milijuna eura koliko Raiola sada traži.