Nogometaši Manchester Uniteda i West Hama odigrali su 1-1 (0-1) u pretposljednjoj utakmici 37. kola engleske Premier lige, čime je domaća momčad privremeno zasjela na treće mjesto, a West Ham i teoretski osigurao ostanak u elitnom razredu.

West Ham je poveo na kraju prvog poluvremena, u drugoj minuti sučevog dodatka, kad je Michail Antonio realizirao kazneni udarac dosuđen zbog igranja rukom Paula Pogbe.

U šestoj minuti drugog poluvremena izjednačujući pogodak za Manchester United postigao je Mason Greenwood, nakon malonogometne akcije na rubu kaznenog prostora i dodavanja Anthonyja Martiala.

For the first time since the opening matchday of the season after beating Chelsea 4-0, Manchester United are in the top three of the Premier League table.

