Puno toga ispričano je tijekom posljednja tri desetljeća o odnosu pokojnog Dražena Petrovića i Vlade Divca. Srpski košarkaš snimio je i dokumentarac o tome. U njemu je, među ostalim, govorila i Biserka Petrović. Ponovila je to i ovih dana u razgovoru za srpski Kurir.

Dvojac je godinama dijelio svlačionicu igrajući za reprezentaciju bivše države, a jednom su na pripremama u Kranjskoj Gori bili cimeri.

“Čula sam se tada s Vladom i kažem mu: ‘Čuvaj mi Dražena od cura.’ A on će: ‘Pa kako ću ga čuvati, kad sam mlađi’. Odgovorim mu da one stalno navaljuju na njega. A Divac će uz smijeh: ‘Ma, svi mi zbog njega imamo cura…“ Tako smo se znali šaliti”, ispričala je gospođa Petrović.

Na konstataciju novinara da se dvojac dobro slagao jer je Dražen bio povučen, a Divac potpuna suprotnost rekla je sljedeće:

“Bio je povučen, istina. Najbolje su ga okarakterizirali Španjolci. Rekli su da je vrag na parketu i anđeo u životu.”

Potom je otkrila što se dogodilo s njima dok su bili u SAD-u kada je došlo do zahlađenja odnosa zbog rata.

“Oni su se po odlasku tamo svaki dan čuli telefonom. Znam to. Onda se ovdje počelo svašta događati. Postavila sam Draženu pitanje: ‘Pa što je to između vas dvojice, znam da ste stalno bili u komunikaciji, pa to nema veze s politikom…’ On mi je odgovorio: ‘Mislim da ima, između nas ništa nije sporno, ali kao da se nešto dogodilo u zraku…“, rekla je Biserka.

“Kako je izgledao susret s Vladom prvi put posle Draženove pogibije? Moram vam reći da je Divac veoma osjećajan čovjek. Kada se Jure Zdovc opraštao od igračke karijere u Ljubljani, a to je bilo možda godinu dana od tragedije, Divac nas je primijetio na drugoj strani dvorane. On je doletio do nas, toliko nas je zagrlio, riječ nije mogao progovoriti. Evo, sad se ježim kada pomislim na to. Kada se radio taj film ‘Jednom braća’, mnogi su pitali zašto neki prijatelji nisu uradili to. Pa zašto niste? Taj film se gleda po cijelom svijetu. Divac je honorar od filma uplatio u Draženovu fondaciju. Sport vam jedna porodica, politika utječe malo na njega, ali to je nešto što oplemenjuje čovjeka”, završila je.