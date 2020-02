Novinari poznatog srpkog dnevnog lista posjetili su Muzej Dražena Petrovića u Zagrebu

Biserka Petrović, majka pokojnog Dražena, odradila je intervju za srpski Kurir u kojem je progovorila o Novaku Đokoviću, ali se prisjetila i kobne večeri kada je svijet ostao bez košarkaškog Mozarta.

“Bilo je to oko 22 sata… Spremali smo se za spavanje u Draženovom stanu na 14. katu. Tog dana poslijepodne nas je nazvao s aerodroma u Frankfurtu, rekao je da je poslao prljavu odjeću i da će doći za dva dana. Javila sam se, mislila sam da on zove. Ženski glas je upitao da li je to stan Petrović. Bila je to Makedonka, prevoditeljica, slabo je govorila hrvatski. „Vaš sin je poginuo“, rekla je. Te riječi… Ne znam kako sam ih preživjela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete kontrolirati tijelo. U šoku ste i mozak reagira drugačije. Moj suprug Jole je bio prisebniji, uhvatio me je, spriječio najgore i spasio me. Hvala mu, jer sada mogu raditi sve za Dražena. Da mit o njemu nastavi živjeti. Da ono što je uradio u kratkom životu ostane zapisano kako dolikuje, da se prepričava generacijama. I to me je održalo“, poručila je.

Osim toga na Kurirovom portalu objavljen je i kratki dio razgovora u kojem govori u svjetskom teniskom briju jedan.

“Kad vidim Novaka, vidim Dražena. Đoković kao da je izašao iz moje kuće, teško mi je kada je ozlijeđen, kada se loše piše o njemu. I Đoković, poput mog sina, daje sve od sebe na terenu. Njih dvojica su najjači sportaši na Balkanu u povijesti”, kazala je u dijelu intervjua koji je Kurir objavio na portalu.