BIO JE ČLAN ZLATNE GENERACIJE BARCELONE, A SADA ODLAZI U ITALIJU POTPUNO BESPLATNO: Potpisat će dvogodišnji ugovor s Romom

Španjolski krilni napadač Pedro Rodriguez (32) napušta Chelsea te će karijeru nastaviti u Romi, s kojom ima predugovor. Pedro dolazi u Romu kao slobodan igrač, jer mu ugovor sa Chelseajem ističe 30. lipnja.

Klub sa Stamford Bridgea pokušava ga nagovoriti da produlji ugovor do završetka ove sezone, odnosno do 25. srpnja, ali Pedro to odbija jer bi mu eventualna ozljeda mogla ugroziti dogovor s Romom, objavili su britanski mediji. Talijanski klub mu je ponudio dvogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu.

Barcelonino dijete

Za njega su bili zainteresirani i japanski Vissel Kobe u kojem igra njegov bivši suigrač iz Barce Andrés Iniesta, zatim Betis, te američki Inter Miami, čiji je suvlasnik David Beckham.

Pedro je prošao omladinsku školu Barcelone, a za prvu momčad “blaugrane” igrao je sedam godina. U ljeto 2015. prešao je u Chelsea u kojem je u pet sezona odigrao 201 utakmicu te je zabio 43 gola. Za španjolsku reprezentaciju skupio je 65 nastupa te je postigao 17 pogodaka.