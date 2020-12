U susretu 13. kola engleskog nogometnog prvenstva West Bromwich Albion, kojeg vodi Slaven Bilić, je na gostovanju kod Manchester Cityja odigrao 1-1, osvojivši prvi bod nakon 14 uzastopnih poraza od “Građana”.

SLAVEN BILIĆ DANAS DOBIVA OTKAZ? Noćna bomba iz Engleske, svi živi upravo pričaju i čitaju o odluci prije senzacije; Zna se i ime njegovog nasljednika

Posije utakmice pojavila se priča kako će Slaven Bilić dobiti otkaz. među ostalim, TalkSPORT je objavio kako je u klubu WBA donesena odluka, kako je uprava kluba donijela odluku o tome da će Bilić ujutro biti smijenjen s pozicije trenera…

Slaven Bilic is set to be sacked by West Bromwich Albion on Wednesday, as the club take action in a bid to salvage their season | @JPercyTelegraph https://t.co/Z6VPQZvkcn

