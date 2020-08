U subotu 12. rujna započinje nova sezona Premier lige. Prvak Liverpool na otvaranju sezone dočekat će novog prvoligaša Leeds United.

Hrvatskoj javnosti možda je najzanimljivije što je ždrijeb dodijelio Slavenu Biliću. A povratak u prvi razred engleskog nogometa neće mu biti niti malo lagan.

Our full @premierleague fixture list for the 𝟤𝟢𝟤𝟢/𝟤𝟣 campaign. 🗓 pic.twitter.com/nK6JzUOssr

Leicester City za otvaranje, potom Everton pa Chelsea. Tako izgleda Bilićev rujan. Onda slijedi malo lakši listopad pa opet izazov u studenom kada WBA igra s Tottenhamom. i Manchester Unitedom.

Na otvaranju će, inače snage još odmjeriti Tottenham i Everton, Chelsea ide na noge Brightonu, Arsenal Fulhamu, dok su utakmice Manchester Uniteda i Burnleya, te Manchester Cityja i Aston Ville odgođene zbog njihovih europskih nastupa prošlog tjedna zbog čega će dobiti dodatan tjedan odmora.

West Brom's first 10 #PLFixtures

(H) vs Leicester

(A) vs Everton

(H) vs Chelsea

(A) vs Southampton

(H) vs Burnley

(A) vs Brighton

(A) vs Fulham

(H) vs Spurs

(A) vs Man Utd

(H) vs Sheffield Utd#WBA pic.twitter.com/pCLKGlnH30

