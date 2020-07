Premda je policija danima upozoravala navijače da se ne okupljaju, nitko nije mogao zaustaviti navijače Liverpoola u proslavi prvog naslova prvaka nakon 30 godina.

“Redsi” su u susretu posljednjeg kola Premier lige na praznom Anfieldu pobijedili Chelsea sa 5-3 i tako službeno osvojili toliko dugo čekani naslov prvaka.

Kada je kapetan Jordan Henderson nakon utakmice visoko podigao pobjednički pokal, ‘vojska crvenih navijača’ u gradu je počela slaviti. Naravno, najbučnije je bilo oko stadiona Anfield. Bilo je tu svega, od smijeha, do suza. naravno, uz nezaobilazne baklje i vatromet.

Policija Merseysidea je zatražila je od pristaša da ostanu kod kuće zbog straha od širenja koronavirusa u gradu, ali tisuće navijača Liverpoola okupilo se oko stadiona kako bi proslavili naslov. U tim trenucima nitko nije mario za socijalnu distancu i koronavirus.

“Znate li koliko dugo čekam ovaj trenutak. Čekao sam svih ovih godina otkad sam bio dijete. I sada ne mogu biti na stadionu, međutim barem mogu biti ispred,” kazao je jedan od navijača.

“Izgleda da nas policija ostavlja na miru, što je dobra stvar,” dodao je drugi kazavši: “Svaki navijač Liverpoola u svijetu želio bi večeras biti na Anfieldu. Ali ovo je najbliže što možemo biti.”

Dio navijača se počeo okupljati još prije utakmice, a jedan navijač je unajmio privatni avion kako bi preletio iznad Anfielda s porukom. “Čestitamo prvaci. YNWA. Bahrein”. Klub i TV kuće pažljivo su se pripremili kako bi milijuni ljudi mogli uživati ​​u ovim posebnim trenucima u udobnosti svojih domova. No, bilo je nemoguće zaustaviti oduševljene navijače. Igrači, stožer i njihove obitelji naslov su proslavili u golf odmarališta Formby Hall.

“Liverpool je prvak Europe, Engleske i svijeta, a to se ne događa prečesto,” kazao je oduševljeni Jurgen Klopp.

“Ovo je apsolutno posebno. Ovo je trenutak koji zaista morate njegovati. Morate to cijeniti i razmišljati, 100 posto, bilo je to iznimno,” dodao je njemački stručnjak.

Nije Liverpool u srijedu bio jedini glad u kojem se bučno slavilo. Vatreno je bilo i na ulicama Leedsa nakon što su “The Peacocks” nakon čak 16 godina izborili povratak u elitni razred engleskog nogometa. Leeds United je promociju u Premier ligu osigurao još prije pet dana, a sinoć je i službeno okrunjen prvakom Championshipa.

Two hours after the final whistle, Bilic greeted the #wba fans who came down from a small window of The Hawthorns. pic.twitter.com/4wGSiYcy4i

— Tom Roddy (@TomRoddy_) July 23, 2020