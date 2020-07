Nakon tri godina opet će voditi premieligaški klub

Lijepo je biti dio ove priče, biti dio WBA-a, tog tradicionalnog kluba. Veliki je to uspjeh nas osobno, ali najbolje je kad napraviš nešto što znači za zajednicu i velik dio ljudi. Kad te zaustave stari i mladi i vidiš koliko im to znači. Rekao je to u razgovoru za Novu TV bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić nakon što je s WBA izborio plasman u Premier ligu.

“Imamo dobru ekipu, imamo širinu, treba nam kvaliteta. Moramo napraviti nešto slično Sheffield Unitedu, ne kao Aston Villa, a definitivno ne kao Norwich koji nije ništa ni probao. Treba investirati, ali u kvalitetu.”; dodao je pa se osvrnuo an HNL.

”U HNL-u već imaš 4-5 klubova koji su konkurentni, pa i 6. Gorica, pa i taj Varteks koji je proigrao, to je liga koja je sve bolja i bolja”; rekao je pa se osvrnuo na Mislava Oršića.

“S njim smo bili povezani, to je bilo jako blizu nije se dogodilo. Ali ima dosta igrača koje smo pikirali”, dodao je.

“Luka Modrić? Luka igra, to je nemoguće, baš kao pravi dirigent. Kad se Prosinečki vratio u Dinamo, očekuješ od njega da djecu i manje kvalitetne igrače dirigira, ali Luka to radi u Realu”, poručio je te je za kraj odgovorio na pitanje hoće li odgoda Eura pomoći Vatrenima.

“’Dosta njih nije igralo u tom trenutku. Mlađim igračima će sigurno dobro doći još koja utakmica za reprezentaciju. Mislim da će odgoda dobro doći našoj reprezentaciji”, završio je.