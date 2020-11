Manchester United pobijedio je Bilićev WBA s 1:0 na svojem terenu, a jedini gol je pao nakon jedanaesterca

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 9. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na Old Traffordu svladao West Bromwich Albion, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, sa 1-0 (0-0).

NOVA KATASTROFA ZA SLAVENA BILIĆA: Bivši izbornik možda broji zadnje dane na klupi WBA. United slavio golom s bijele točke

Jedini pogodak na utakmici postigao je Bruno Fernandes (56-11m) iz kaznenog udarca kojega je morao ponavljati. Sam 11-erac dosuđen je zbog toga što je lopta pogodila u ruku Ajayija nakon inervencije VAR-a, a nakon što je Johnstone obranio prvi pokušaj Portugalca, dosuđeno je ponavljanje izvođenja jer se vratar WBA pomaknuo s linije prije udarca. Iz drugog pokušaja Fernandes je bio uvjerljiviji.

VAR se uključio

Zanimljivo, samo četiri minute prije kaznenog udarca za United, glavni je sudac pokazao na bijelu točku za WBA zbog prekršaja Fernandesa u svom kaznenom prostoru, no ta je odluka preokrenuta nakon intervencije VAR-a.

Bilić je nakon utakmice bio ponosan na svoju ekipu, ali i jako ljut na suđenje.

‘Umjesto 1:0 za nas, bilo je 1:0 za njih’

“Nismo imali sreće. Mi smo imali nekoliko prilika, ali nismo ih iskoistili, Imali smo i više nego dovoljno prilika za povesti, pogotovo u drugom poluvremenu. S jedne strane sam ponosan sa svoju momčad. Dobro igramo i moramo samo naći prostora za to samopouzdanje koje nam fali. Ako ovako nastavimo, u svakoj sljedećoj utakmici ćemo imati šanse za pobjedu”, rekao je Bilić za BBC pa prokomentirao penal za United koji je odlučio utakmicu:

“Pogledao sam tu situaciju nekoliko puta i bila je čista ruka, to je za mene jedanaesterac. No, prije je bio faul na Gallagheru, nema razloga da on padne bez da ga je Fernandes faulirao i vidi se da ga je dodirnuo po nozi. A prekršaj na našem igraču je bio i prije penala za United. Umjesto 1:0 za nas, Bilo je 1:0 za njih i kada igrate protiv Uniteda nas njegovom terenu to je ogromna razlika.”.

Sada ostaje vidjeti hoće li Bilić dobiti kaznu od engleskog Saveza zbog svojih komentara na suđenje, ali i jer je bijesno udario bočicu vode u jednom trenutku utakmice.

