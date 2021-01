Bilić je nedavno postao trener kineskog prvoligaša Bejing Guoana

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić prije tri tjedna je dobio otkaz u engleskom West Bromwich Albionu, a ubro zankon toga pronašao je novi klub.

JE LI BILIĆ SVJESTAN U KAKAV JE KLUB DOŠAO? Da, možda jesu superbogati, ali pogledajte kakav pakao čeka našeg trenera

Prije dva dana potpisao je za kineski Bejing Guoan, a u petak je dao intervju za Novu TV u kojemu je progovorio o nedavnim događajima u svojem životu.

‘Jedan dio mene je razočaran’

“Sve se dogodilo brzo s Kinom, treba riješiti vizu, uhvatio sam par dana i došao u Vodice, tu mi je mama. Došao sam da vidim dio obitelji koji nije stalno s nama, a najprije mamu. U utorak moram u Zagreb riješiti vizu i nakon toga imamo let”, rekao je Bilić pa progovorio o West Bromwichu:

“Jedan dio mene je razočaran, žao mi je. Imali smo 11 debitanata u Premierligi, morali smo se učiti kroz prvenstvo, to je nova ekipa, učili smo se primati udarce i objektivno smo rasli. S te strane mi je žao, borili bi se do kraja. Nogomet nije matematika, a matematiku moraš približiti da bi bio konkurentan. Mi to iz financijskih razloga nismo napravili, u startu smo znali da će biti borba do kraja. Ima malo gorčine, na način koji se to dogodilo.”

‘Ne spadam u kategoriju najboljih’

Njegov dolazak u Kinu bio je iznenađenje, mnogi su pretpostavljali da će nastaviti karijeru u nekoj jačoj ligi.

“Ja dosta realno znam svoju poziciju na nekoj trenerskoj karti svijeta. Svjestan sam da ponuda ima i bit će ih uvijek, ali sam svjestan da ne spadam u kategoriju najboljih trenera poput Guardiole. Ja u toj kategoriji nisam , nećemo se lagati. U Kini su dobre financije, a broj dva je klub. Moj novi klub je u top tri. Plan kluba i ekipa je dobra”, istaknuo je.

Teška situacija u Hrvatskoj

Zatim je prokomentirao kako mu je bilo vratiti se u Hrvatsku, koja se, kao i cijeli svijet, bori s pandemijom koronavirusa, ali nedavno ju je i pogodio razoran potres.

“Ovo sve sa strane je strahota, aktualni su sada potresi. Preko Krovinovića znam malo više, to je njegov grad. S druge strane srce je veliko kada vidiš kako naši ljudi jako brzo reagiraju s baš željom da brzo reagiraju. Vidjeli smo to kroz brojne telefonske akcije, ali najviše te veseli kad se to dogodi ovako neočekivano”, poručio je i za kraj dao svoju prognozu tko će biti prvak Premierlige:

“Svi su u formi, a ako su svi u formi City i Liverpool su dosta bolji od drugih. Jedno vrijeme je bio Chelsea pa su pali, tu je i United. Ali koplje iznad svih su City i Liverpool.”