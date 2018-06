Hrvatski stručnjak pratit će Svjetsko prvenstvo u ulozi suradnika na ITV-u.

Za bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića nema dvojbe tko je favorit u Rusiji. U kolumni za londonski Standard istaknuo je kako je Brazil na prvom mjestu jer imaju posebne igrače poput Neymara, Coutinha i Jesusa, koji su u stanju sami donijeti pobjedu.

“Znam da južnoameričke momčadi tradicionalno one osvajaju natjecanje u Europi, ali Brazilu je to pošlo za rukom u Švedskoj 1958. Zašto to ne bi ponovili? Iako tradicija nije na njihovoj strani, ovom Brazilu bih dao velike šanse jer dosta njihovih igrača igra u Europi. Naravno da je Neymar ključ i svi se nadaju da je njegova ozljeda stvar prošlosti i da će biti na 100 posto. Ako im je potreban dodatni poticaj neka se samo sjete kako su se osjećali nakon poraza protiv Njemačke s 1:7 prije četiri godine u domovini”, jasan je Bilić.

Zatim je otkrio da je njegov drugi favorit Španjolska.

Preporođena Španjolska

“Na Euru prije dvije godine izgledala je kao umorna momčad, igrači su imali malo energije. Sada kao da je pronašla svoj ‘mojo’. Kada sam ih gledao u kvalifikacijama, vidio sam da im se povratila energiju. Bitnu ulogu odigrao je i izbornik Lopetegui. Imaju iskustvo u obrani, sjajan vezni red, ali mogu li zabijati golove kada je to potrebno? Costa je napadač koji će namučiti svakog braniča. Iniesta će biti tamo i uvijek ga je užitak gledati jer je je jedan od najboljih veznjaka modernog nogometa. Također, ne znam tko je bolji vratar od De Gee”, smatra. Kao trećeg favorita izdvojio je Francusku.

“Deschamps je napravio sjajan posao otkako je postao izbornik 2012. godine. Obnovio je zajedništvo. Polufinale prije dvije godine na Euru pojačalo je apetit francuske javnosti što sam vidio kada sam nedavno bio u Parizu. Francuzi izgledaju posebice moćno u veznom redu, koji predvode Pogba, Kante, Matuidi i N’Zonzi. U napadaju su bogati talentima s Griezmannom i Mbappéom. Šteta što zbog ozljede nema Dimitriya Payeta”, napisao je Bilić uz napomenu.

“Iza ove tri reprezentacije dolaze svjetski prvaci od prije četiri godine – Nijemci. Znam d bi ih mnogi stavili ispred, ali, brine me što su postali monotoni. Dojam je kao da nemaju energije. Njihova je kvaliteta očita, ali igraju nogomet s malo previše posjeda. No, uvijek morate poštivati njihovu stabilnost i mentalitet te činjenicu da su sve bolji kako turnir odmiče. Kvalitetu očito posjedu, ali igraju s previše posjeda”, završio je.