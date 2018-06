Bilić za vrijeme Svjetskog prvenstva radi kao stručni suradnik ITV-a.

Legendarni hrvatski nogometaš i bivši izbornik Slaven Bilić bio je jedan od ključnih igrača u pohodu Vatrenih na treće mjestu u Francuskoj 1998. Nekadašnji branič, međutim, vjeruje da ova generacija bolja od brončane. Razlog tomu su u prvom redu zvijezde poput Ivana Rakitića, Marija Mnadžukića i posebno kapetana Luke Modrića.

“Na papiru smo bolji nego 98′. Tada su u velikim klubovima igrali samo naš kapetan Zvonimir Boban (Milan) i Davor Šuker (Real Madrid). Nevjerojatno je kako stvari sada stoje. Tri su naša igrača zaigrala u finalu Lige prvaka. Modrić i Kovačić za Real i Dejan Lovren za Liverpool. Tu je i Mandžukić, koji je s Juventusom bio u četvrtfinalu i zabio je dva gola na Bernabeu. Rakitić je pak jedan od najvažnijih igrača Barcelone”, rekao je Bilić za The Sun.

Napadač i vratar ključ uspjeha

“Na svakoj poziciji imamo takve igrače, dok 98′ mnogi od nas nisu igrali Ligu prvaka. Ali, imali smo Šukera, koji je zabio šest golova i vratara Dražena Ladića, koji je svojim ključnim obranama odlučio gotovo pola naših utakmica. Iz mog iskustva na turniru, nekoliko igrača na ključnim pozicijama moraju odigrati utakmice života kako bi reprezentacija napravila veliki rezultat”, dodao je.

Nadam se da će jedan od njih biti Modrić, kojem je ovo možda posljednje Svjetsko prvenstvo.

“Kad sam nakon Eura 2004. preuzeo mladu reprezentaciju on je imao tek 19 godina. izgubili smo prvu utakmicu protiv Izraela kod kuće. Vidio sam mu u očima da je osjećao krivnju, kao da me iznevjerio. Nikada to neću zaboraviti. Zapravo je odigrao dobro, ali bilo ga je pomalo sram pogledati me o oči. To je nešto posebno. To se ne događa svaki dan”, prisjetio se i nastavio.

Suradnja s Modrićem

“Kad smo bili u A reprezentaciji, prije naše prve utakmice na Euru 2008., rekao sam mu da je sada rame uz rame s Xavijem i Iniestom i da nisu bolji od njega. Stvarno sam to mislio i dokazao je da sam bio u pravu. Za mene je on najbolji veznjak na svijetu. Zasigurno je najkompletniji. Svakog suigrača čini boljim. Uvjeren sam da će biti izvrstan u Rusiji. Svejedno, o njemu ovisimo više nego što bi trebali. Veliki bi udarac bio za nas ako bi se ozlijedio”, kazao je Bilić.

Dodao je i kako smatra da sudski postupak protiv njega zbog klevete neće utjecati na igru veznjaka.

“Naravno da mu zbog toga nije lako i nije lijepo kad ljudi o tebi razgovaraju u tom kontekstu, ali top neće utjecati na njegove predstave”, poručio je .

Povratak trenerskim vodama

Ovim povodom progovorio je i o povratku trenerskom poslu. Sedam mjeseci već pauzira i sada smatra da je spreman opet voditi neku momčad.

“Kada radite taj posao ne želite ga prekinuti i osjećate se kao da vam je potreban. Ali kad ste jednom izvan toga, shvatite koliko je pauza važna. Odmorio sam se, putovao i gledao utakmice. Trenutno me više zanima angažman u klubu nego reprezentacija i imam dobar osjećaj oko toga”, završio je.