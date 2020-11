BILIĆ O OVOME SANJA TJEDNIMA: Burnley upisao prvu pobjedu ove sezone i preskočio WBA

Nogometaši Burnleyja upisali su prvu ovosezonsku pobjedu u Premier ligi nakon što su u ponedjeljak u 9. kolu na svom terenu svladali Crystal Palace s 1-0, a jedini pogodak zabio je centarfor Chris Wood u 8. minuti.

No, najzaslužniji za slavlje Burnleyja je vratar Nick Pope, koji se istaknuo sa nekoliko odličnih obrana. Burnley je jedno mjesto iznad zone ispadanja, na 17. poziciji, sa pet bodova i samo četiri postignuta gola.

1 – Chris Woods' opener for Burnley means that all sides across the top four tiers of English football have now scored a home goal in 2020-21, with this the Clarets' 30th shot at Turf Moor. Awaited. #BURCRY pic.twitter.com/Da6uif50Zc

— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2020