BILIĆ DOVEO HRVATA U WBA: ‘Ovo mi izgleda kao povratak u školu nakon ljetnih praznika’

Engleski nogometni prvoligaš West Bromwich Albion, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, u utorak je objavio kako je dogovorio novu jednogodišnju posudbu hrvatskog veznjaka Filipa Krovinovića (25) iz portugalskog velikana Benfice.

Krovinović je prošle sezone u drugoj engleskoj ligi odigrao 40 utakmica i postigao tri pogotka za WBA te je imao važnu ulogu u uspješnoj borbi za ulazak u Premier ligu.

Some breaking news brought to you by @MatheusPereira ⚠️ pic.twitter.com/i2NpEaVPnQ

— West Bromwich Albion (@WBA) September 29, 2020