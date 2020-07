WBA je osvojio 83 boda, deset manje od Leeds Uniteda koji je osvojio prvo mjesto

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić vratio je momčad West Bromwich Albiona u englesku Premier ligu osvojivši drugo mjesto u Championshipu, drugom razredu engleskog klupskog nogometa.

LUDNICA NA OTOKU, BILIĆ IZBORIO PREMIER LIGU: Legenda Vatrenih u dramatičnoj završnici prvenstva odvela WBA među elitu

Bilićevoj momčadi je u posljednjem kolu za to dovoljan bio domaći remi 2-2 protiv Queens Park Rangersa, jer je trećeplasirani Brentford na svom terenu poražen sa 1-2 od Barnsleyja, koji je unatoč pobjedi ispao u treću ligu.

Kiksali i suparnici

Queens Park Rangers je na Hawthornesu poveo pogotkom Manninga u 34. minuti. Diangana je u 44. minuti izjednačio, a u 50. minuti je West Bromwich Albion preokretom došao do vodstva za koje je strijelac bio Robinson. Mogli su domaći igrači doći do uvjerljivije prednosti, ali nisu imali preciznosti u nekoliko izglednih situacija, za što je kazna stigla u 61. minuti, kad je na 2-2 izjednačio Eze.

Bio je to i konačan rezultat utakmice, ujedno 17. neodlučeni ishod Bilićeve momčadi u ovoj sezoni. WBA je osvojio 83 boda, deset manje od Leeds Uniteda koji je osvojio prvo mjesto u Championshipu i tako osigurao povratak u Premier ligu nakon 16 godina.

Očekivano, fanovi su putem društvenih mreža pozdravili ovaj podvig i čestitali Biliću.

Reakcije s Twittera

Well done #wba what a difference a quality manager makes, Bilic a class act and has done a brilliant job. Watch and learn @XuandongRen you have turned #bcfc into a joke of a club. At least we are in good company in the joke stakes thanks #nffc — Martin Harrison (@MartinHarrison3) July 22, 2020

Wow. Welcome back Mr. Bilic https://t.co/OpILQD7Jkr — Blessed IYUmva (@aiyumva) July 22, 2020

Cheers mate,chelsea losing Wigan relegated dicks and Bilic up been a good day,and we played well safe😊👍⚒ — Martin browne⚒ (@Martinb16005633) July 22, 2020

I FUCKING LOVE SLAVEN BILIC — Joe (@JoeWitness17) July 22, 2020

Slaven Bilic is a great manager! West Ham should have shown a little more faith — Dimitri Pinenut (@Bon2Pass) July 22, 2020

Bilic I fucking love you!! What a man 😍😁#WBA — Adam (@baggies_i) July 22, 2020

Welcome back to the EPL Slaven Bilic. — Python Dancer (@K_Sturna) July 22, 2020

Congratulations bilic — ferdi aygun (@ferdiaygun6) July 22, 2020

Big Congrats to Bilic….now fuck off these wankers .#WBA — Michael whitehouse (@Michaelwh24) July 22, 2020

Love Bilic. Deserves nothing but success, Welcome back to the Prem. https://t.co/6WV26I0lwm — Chris Dolman (@ChrisDoIman) July 22, 2020

I love Bilic so much, so so much. A calm man, but very good coach. — chidera elvis (@bigredwall) July 22, 2020

Bilić is underrated. — Kindye (@Kindye_At) July 22, 2020

Slaven Bilic back to haunt the big teams. WestBrom is back. https://t.co/1KDz8phUBD pic.twitter.com/dBX4n0O7xU — 𝕯𝖔𝖚𝖌 𝕭𝖔𝖎𝖜𝖔𝖓𝖉𝖆 (@doug_mutungi) July 22, 2020

Oh and great for Bilic of course! He was twitching there :). — Alex V (@AlexvFootball) July 22, 2020

https://twitter.com/BellaWallerstei/status/1286037748093267969

I have a very big crush on Slaven Bilić. — Hollie-Anne Brooks ♿️ (@HollieAnneB) July 22, 2020

Here’s my analysis of the situation: SUPPPPPPERRRRR, SUPER SLAV 🇭🇷 I’m unashamedly delighted for Bilic, West Brom suffered quite the collapse… but just about managed to hold on! A huge season awaits for the Baggies. https://t.co/JsNsPnCeEX — Luke James (@LukeJames_32) July 22, 2020