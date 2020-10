BOSNA I HERCEGOVINA NAKON PENALA OSTALA BEZ EURA, ISPALA I IRSKA: Branič Rijeke doveo Makedoniju na korak do EP-a

Poznati su finalisti play-off skupina za plasman na Europsko prvenstvo, pa je lista kandidata za plasman na EURO sa 16 reprezentacija reducirana na ukupno osam imena od kojih će ukupno četiri reprezentacije dobiti kartu za smotru najboljih selekcij “Starog kontinenta”.

GRUZIJA NAPRAVILA VELIKI KORAK PREMA PLASMANU NA EURO: Okriašvili presudio Bjelorusiji

Posljednji, treći protivnik hrvatske nogometne reprezentacije u skupini D Europskog prvenstva idućeg ljeta bit će Srbija ili Škotska, o čemu više možete pročitati OVDJE.

⏰ RESULTS ⏰

😱 Play-off drama as 8 teams keep their #EURO2020 hopes alive!

😎 Best performance?

* = Northern Ireland, Scotland & Slovakia win on penalties

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 8, 2020