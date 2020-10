BIH KOŠARKAŠ OBORIO ROZIĆEV REKORD: Nevjerojatno koliko je poena postigao, upisao se u povijest ABA lige

Bosanskohercegovački košarkaš Nemanja Gordić postao je najbolji strijelac u povijesti regionalne ABA lige, nadmašivši bivšega kapetana Cibone Marina Rozića.

Košarkaš beogradskoga Partizana je ispisao povijest regionalnoga natjecanja u porazu svoga kluba od Borca iz Čačka (78-87) u prvom kolu nove natjecateljske sezone ubacivši 13 koševa.

Congratulations to Partizan's guard Nemanja Gordic for becoming the first scorer in #ABALiga All-Time top scorer with 2855 points. #abaleague #basketball #7dayseurocup #Partizan @PartizanBC @ngordic20 @EuroCup @ABA_League pic.twitter.com/RDNv9ZtQ2c

— Christos Harpidis (@chrisalucard) October 4, 2020