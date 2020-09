BIELSIN LEEDS STIGAO DO DRUGE POBJEDE: Junak utakmice upisao se u klupsku povijest

Nogometaši Leeds Uniteda pobijedili su na gostovanju Sheffield United sa 1-0 u susretu trećeg kola engleskog prvenstva, Pogodak odluke zabio je Patrick Bamford u 88. minuti udarcem glavom nakon ubačaja Jacka Harrisona.

Bamford se tako upisao u klupsku povijest postavši prvi igrač Leedsa koji je tresao suparničku mrežu u svakom susretu u prva tri kola elitnog razreda engleskog nogometa.

Patrick Bamford is the first Leeds United player to score in each of their first three top-flight games for the club.

He's found his level. 😉 pic.twitter.com/PxhHh8zj9g

