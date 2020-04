BICIKLISTIČKA ZVIJEZDA IŠČEKUJE SLAVNI TOUR DE FRANCE: ‘Svi se želimo što prije vratiti, bio bi to dobar znak za cijeli svijet’

Tour de France, koji se prvotno trebao održati od 27. lipnja do 19. srpnja, po novome rasporedu vozit će se od 29. kolovoza do 20. rujna

Najbolji slovenski biciklist Primož Roglič (30), koji se je u prethodne dvije godine probio u sam vrh svjetskog biciklizma, jedva čeka da ponovno počnu natjecanja nakon što završi pandemija koronavirusa.

“Ako se ove godine, unatoč svemu, održi Tour de France bit će to poseban sportski događaj. Bit će to najveća utrka i svi najbolji biciklisti će na njoj nastupiti. Svi se želimo što prije vratiti natjecanjima i ako Tour bude koncem ljeta bit će to dobar znak za cijeli svijet da nam ide nabolje”, izjavio je Roglič, koji je prošle godine bio treći na utrci Giro d’Italia, te je osvojio španjolsku Vueltu. Na Tour de Franceu najbolji plasman ostvario je 2018. godine, kada je završio na četvrtom mjestu.

Pripreme u sobi

U srijedu je objavljeno da će se Tour de France, koji se prvotno trebao održati od 27. lipnja do 19. srpnja, po novome rasporedu voziti od 29. kolovoza do 20. rujna. Organizatori Toura odlučili su odgoditi ovogodišnju utrku nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio zabranu održavanja svih masovnih događaja do sredine srpnja.

Roglič se trenutno za Tour priprema na sobnom biciklističkom trenažeru i pomoću aplikacije može voziti etape ovogodišnje Utrke kroz Francusku.

“S pomoću aplikacije nekoliko sam puta odvozio najviši vrh Cole de Loze, a prošao sam i kroz neke druge brdske etape. Aplikacija je vrlo realistična i bolji uvid u etape možete dobiti jedino ako ste na licu mjesta. Vjerojatno će prije Toura biti par utrka kako bi vratili natjecateljski osjećaj, a dobro bi nam došle i visinske pripreme. No, kako god bude, svima će biti isto”, kazao je Roglič, član nizozemske momčadi Jumbo–Visma.