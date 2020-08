BICIKLIST PAO I SLOMIO KRALJEŽAK PA ODVOZIO UTRKU DO KRAJA: ‘Šteta, jer sam osjećao da sam u odličnoj formi…’

Irski biciklist Dan Martin (Israel Start-Up Nation) u četvrtak je pao tijekom druge etape utrke Criterium du Dauphine, ali je unatoč bolovima stigao do cilja, a kasnije pretrage su pokazale da doživio frakturu kralješka u križnom dijelu kralježnice, zbog čega je odustao od nastavka natjecanja.

Kako uslijed loma nije bilo pomaka, liječnici izraelske momčadi su optimistični da bi se Martin u sljedeća dva tjedna mogao dovoljno opraviti za nastup na Tour de Franceu koji 29. kolovoza starta iz Nice.

“Doista se nadam da ću biti spreman za Tour de France. Šteta, jer sam osjećao da sam u odličnoj formi. No, brzo se oporavljam i imam razloga biti optimističan”, izjavio je irski biciklist koji se već u četvrtak zaputio prema svom domu u Andorri.

‘It’s the weirdest feeling because I don’t have a scratch on me’: Dan Martin forced to retire from Critérium du Dauphiné after crash https://t.co/qUR5TFWxcm pic.twitter.com/cL5vM8Uxoq

— The Cycle Collective (@cyclecollective) August 14, 2020