BEUSAN ODRADIO POSLJEDNJU ANALIZU: ‘Sudac je usmjerio utakmicu, napravio je veliku pogrešku na početku’

Hrvatska je osvojila drugo mjesto u Rusiji.

Sudački ekspert HRT-a Mateo Beusan odradio je svoju posljednju emisiju. Popularno Oko sokolovo sudačkom analizom finala Svjetskog prvenstva odlazi u mirovinu nakon što je 20 godina uveseljavao publiku.

Nestor Pitana sudio je pet utakmica, uključujući otvaranje i finale.

“To je rijetkost. Znači da Fifa ima povjerenje u suca. Finale? Da se nije dogodio prvi slučaj bio bi dobar, ali kad jednom odlukom usmjeriš tijek utakmice, onda ispada da to nije bilo dostojno finala”, rekao je Beusan misleći pritim na sporni prekršaj Marcela Brozovića nad Antonineom Griezmannom nakon čega su Francuzi poveli.

“Po meni je to suđeno na reputaciju i imidž samog Griezmanna. Vidljivo je da je u padu i skoro je već bio na zemlji kada dolazi do kontakta. Nema govora o prekršaju”, smatra Beusan.

“Nadalje, činilo mi se da je Pogba bio u zaleđu, ali ako je bilo onda je rubno. Ako je on bilo onda je to definitivno utjecalo na Mandžukića. Ali, nemoguće mi je to procijeniti odavde”, dodao je.

“Penal? Bez emocija, moramo biti iskreni. Perišić je igrao rukom po lopti i jasno je da je penal. Pitana se dvojio jer nije vodio taj detalj. Zato je gledao VAR pune tri minute. Donio je ispravnu odluku”, analizirao je.

Na kraju se oprostio od publike nakon 20 godina.

“Odlazim što sam tu bio punih 20 godina. Počeo sam s onom fenomenalnom generacijom, a sada završavam s njima. A i moje mi zdravlje ne dopušta da nastavim”, završio je.