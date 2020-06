BERLUSCONI OTKRIO KAKO JE IZGLEDALO NJEGOVO RAZDOBLJE NA ČELU MILANA: ‘Mene je teško zamijeniti…’

Silvio Berlusconi (83), čija je Monza ušla u Drugu talijansku ligu, izjavio je da jednako voli svoj novi klub kao i AC Milan, čiji je vlasnik bio 31 godinu.

“Kad bi došlo do susreta Monze i Milana vjerojatno bih na stadion došao bez klupskog šala, jer i danas moje srce kuca 50 posto za Milan i 50 posto za Monzu”, izjavio je Berlusconi za televizijska mrežu TeleLombardia.

For a long time, Monza has been better known for F1 than football.

But with Silvio Berlusconi at the helm of @ACMonza, that could soon change – they're back in Serie B, and now targeting the top flight…

My latest for @theipaper: https://t.co/yFRBP2ViYU@iPaperSport

— Alasdair Mackenzie (@aksmackenzie) June 11, 2020