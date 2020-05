Pojasnila je zašto je to napravila

Atraktivna Bella Kolašinac, supruga BiH reprezentativca i zvijezde Arsenala, Seada Kolašinca, završila je na naslovnicama nakon što je otkriveno da je u Veliku Britaniju pokušala ući s pištoljem za omamljivanje osnosno s elektrošokerom.

Daily Mail i The Sun navel su kaka je ilegalno oružje pokušala unijeti u privatnom zrakoplovu, da bi se prvdala kako je to učinila zog straha kojeg osjeća nakon što su njezinog supruga i suigrača Mesuta Özila napali naoružani motoristi prošle godine. Na koncu je puštena s upozorenjem, ali joj je poručeno da se nošenje ilegalnog oružja kažnjava zatvorskom kaznom do šest mjeseci.

“Sve je bio samo nesporazum. Elektrošoker je zapravo još bio zapakiran i nije u sebi imao ni baterije. Bella je uspjela dokazati da je aerodromu slala email kako bi se osigurala da ga može unijeti. Ali kada je dobila povratnu poruku u avionu da je sprava ilegalna, mobitel joj je bio isključen”, rekao je anoniman izvor za Daily Mail.