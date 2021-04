Nogometaši PSG-a pobijedili su u Munchenu Bayern sa 3-2 u prvom susretu četvrtfinala Lige prvaka, uz dva gola sjajnog Kyliana Mbappea. Golove za PSG zabili su Mbappe (3, 69) i Marquinhos (28), dok su strijelci za Bayern bili Maxim Choupo-Moting (37) i Thomas Muller (60).

ČUDESNA UTAKMICA U MÜNCHENU: PSG na krilima Mbappea srušio Bayern, Chelsea napravio ogroman korak prema polufinalu

Međutim, daleko od toga je sve gotovo. I u Pariz nas sasvim sigurno 13. travnja očekuje sjajan uzvrat.

2019 – Bayern Munich have lost a Champions League match for the first time since March 2019 against Liverpool (W18 D1); their last four defeats in the competition have come under four different managers (Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Niko Kovac and Hansi Flick). Conquered. pic.twitter.com/tb7YUpn3PA

— OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2021