BAYERNOV HEROJ OTKRIO TAJNU GOLČINE KOJOM JE SRUŠIO BORUSSIJU: ‘Prije utakmice su nam rekli nešto o njihovom golmanu…’

Njemački prvak Bayern napravio je veliki korak ka osvajanju novog, 30. naslova, a osmog zaredom, minimalnom 1-0 (1-0) pobjedom na gostovanju kod najbližeg pratitelja Borussije iz Dortmunda u susretu 28. kola Bundeslige.

BAYERN POBIJEDIO BORUSSIJU I STIGAO NA MILIMETAR DO NASLOVA: Golčina Kimmicha presudila, Perišiću samo 20 minuta

Jedini pogodak na susretu postigao je Joshua Kimmich koji je sjajnim lobom s dvadesetak metara prebacio vratara Borussije Romana Buerkija. Buerki je imao dlan na lopti, ali ju nije uspio odbiti preko grede.

[VIDEO] REMEK DJELO ZVIJEZDE BAYERNA: Pogledajte trenutak o kojem će se pričati još danima

Nakon utakmice Kimmich se osvrnuo na taj gol.

Since his switch from RB, Joshua Kimmich now has 9 league goals/assists as a DM this season – a goal contribution every 1.9 games

His primary role is to protect Bayern’s defence as the deepest lying midfielder, yet he’s providing goal contributions regularly too

What a player👏 pic.twitter.com/PMb02VLARn

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) May 26, 2020