BAYERN TREĆU GODINU ZAREDOM PROŠAO U FINALE KUPA, PERIŠIĆ POSTIGAO PRVI GOL: Bavarci izborili okršaj s Bayer Leverusenom

Minhenski Bayern se treću godinu zaredom plasirao u finale Kupa gdje će igrati protiv Bayer Leverkusena nakon što je u srijedu sa 2-1 u Allianz Areni svladao Eintracht, a strijelac prvog gola za minhenski klub bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je zatresao mrežu u 14. minuti.

Hrvatski ofenzivac našao se sam pred protivničkim vratarom i neobranjivo zabio glavom nakon brze akcije bavarskog velikana.

U 44. minuti Perišić je zaradio žuti karton, a u 61. ga je trener Bayerna Flick odlučio povući iz igre i umjesto njega je ušao Lucas Hernandez.

Perišiću je to bio šesti gol za Bayern ove sezone i prvi u Kupu.

