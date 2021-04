Nogometaše Bayerna jedna pobjeda dijeli od devetog uzastopnog naslova prvaka Njemačke nakon što su u utorak u 30. kolu svladali na Allianz Areni Bayer Leverkusen s 2-0, a RB Leipzig izgubio s 2-1 na gostovanju u Koelnu.

Bayern je pobjedu protiv Bayera osigurao već u prvih 13 minuta utakmice. Kamerunski napadač Choupo-Moting je doveo Bavarce u vodstvo u 7. minuti, a šest minuta poslije je Joshua Kimmich postavio konačnih 2-0 preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Istim rezultatom je Eintracht u Frankfurtu svladao Augsbrg i privremeno se probio na treće mjesto. Hinteregger je u 37. minuti doveo Eintracht u vodstvo, a u 58. minuti je Silva na ubačaj Kostića pogodio za 2-0. Gosti su se mogli vratiti u utakmicu u 73. minuti, ali je Finnbogason propustio realizirati kazneni udarac.

Arminia je u Bielefeldu svladala Schalke s 1-0 i povećala svoje izglede za opstanak u Bundesligi, dok je momčad iz Gelsenkirchena i matematički ostala bez mogućnosti opstanka. Klos je u 50. minuti postigao pobjednički pogodak za Arminiju koja je skočila na 14. mjesto s 30 bodova.

⏬ – Schalke 04 are relegated for the first time in 33 years. It is their 4th relegation to the 2.Bundesliga. See below the @Bundesliga_DE table of 33 years ago (1987/88). #DSCS04 #S04 pic.twitter.com/xYu5jSF1ab

— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 20, 2021