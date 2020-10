BAYERN STIGAO DO STRAŠNE BROJKE: Bavarci opet slavili, Müller zabio i izjednačio se s Kahnom

U 6. kolu Bundeslige Bayern i Borussia Dortmund u subotu su upisali pobjede, te su privremeno izbili na vrh tablice, oba kluba imaju po 15 bodova.

Bayern je u gostima kod Koelna slavio sa 2-1, a oba gola postigao je u prvom poluvremenu. Prvo je u 13. minuti pogodio Thomas Müller iz penala, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela (45+1) Serge Gnabry je nakon solo prodora sa desnog boka ušao u 16-erac i precizno pogodio za 2-0. Utješni pogodak za domaćine postigao je Dominick Drexler (82).

Thomas Müller equals Oliver Kahn with 260 Bundesliga wins, a Bayern record. Only Manfred Kaltz (291/HSV) won more [📸 @SkySportDE ] pic.twitter.com/qTP3f7p9vc

U gostima je slavila i Borussia Dortmund, koja je dobila Arminiju Bielefeld s 2-0, a oba gola glavom je zabio stoper Mats Hummels. Prvog u 53. minuti nakon kornera kojeg je izveo Jadon Sancho, a u drugog 72. nakon centaršuta Marca Reusa. Ovo je prvi puta nakon 2010. da je Hummels zabio dva gola u u jednoj utakmici Bundeslige.

Augsburg je kod kuće dobio posljednjeplasirani Mainz s 3-1, a vodeći pogodak za domaćine škaricama je postigao Švicarac Ruben Vargas u 40. minuti. Mainz je izjednačio preko Karima Onisiwe (64), ali u zadnjih deset minuta André Hahn sa dva gola (80, 90+1) donosi pobjedu Augsburgu.

⬆️ – @FCBayern have now won 3️⃣1️⃣ of their last 3️⃣2️⃣ matches in all competitions. #KOEFCB pic.twitter.com/neA86xlnLr

— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 31, 2020