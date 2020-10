BAYERN TEŽE OD OČEKIVANOG SLAVIO U MOSKVI, INTERU SAMO BOD: Nerazzurri protiv Šahtara promašivali nemoguće pa opet kiksali

Od 18.55 odigrane su dvije utakmice 2. kola Lige prvaka u skupinama A i B.

Nogometaši europskog prvaka Bayerna slavili su u 2. kolu A skupine Lige prvaka u Moskvi kod Lokomotiva s 2-1, dok su u skupini B Šahtar i milanski Inter u Kijevu odigrali 0-0.

Europski prvak Bayern je teškom mukom slavio u Moskvi.

FT | FC Lokomotiv Moscow 1-2 FC Bayern#MiaSanMia pic.twitter.com/t9373O0FE7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2020

Bavarci su poveli u 13. minuti kada je Leon Goreztka ispratio dobro dodavanje Pavarda i zabio udarcem glavom. Bayern je dominirao i propustio nekoliko prilika za povećanje vodstva, a to im se osvetilo u 70. minuti kada je Anton Mirančuk izašao sam ispred Neuera i izjednačio. U 79 minuti Martinez je proigrao Joshuu Kimicha koji snažnim udarcem ponovno donosi vodstvo europskom prvaku.

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka zamijenjen je u poluvremenu kod Lokomotiva.

U ovoj skupini kasnije igraju Atletico Madrid i Salzburg.

⌛ | FULL-TIME A deeply frustrating evening for the Nerazzurri, who are held to another draw in the #UCL#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/Ttp6Fn9VtK — Inter (@Inter_en) October 27, 2020

Festival promašaja

U Kijevu je ukrajinski Šahtar nakon pobjede nad Realom u Madridu, ostao neporažen doma protiv Intera, koji sada ima dva remija iz dva susreta. Iako se u ovoj utakmici očekivalo puno golova, ona je završila bez golova,uz veliku dominaciju Intera. U 17. minuti igrač gostiju Barella pogodio je gredu, potom je okvir gola zatresao i Lukaku, a najveću priliku propustio je napadač Intera Lautaro Martinez u 54. minuti, kada je nakon udarca Marcela Brozovića pokupio odbijenu loptu i promašio prazna vrata.

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, a Ivan Perišić je ušao u 72. minuti.

U ovoj skupini kasnije igraju Borussia Mönchengladbach i Real Madrid.

Skupina A:

Lokomotiv Moskva – Bayern Munchen 1:2 (Miranchuk 70′, Goretzka 14′, Kimmich 79′)

Lokomotiv: Guilherme – Zhivoglyadov, ćorluka (c), Murilo, Rybus; Ignatjev, Magkeev, Miranchuk; Krychowiak, Ze Luis, Smolov

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Müller, Tolisso, Coman – Lewandowski

Skupina B

Šahtar – Inter 0:0

Šahtar: Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho

Inter: Handanovič; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozović, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez

90′ + 3′ Gotove su utakmice: Bayern je s 2:1 pobijedio Lokomotiv, a Inter i Šahtar su odigrali bez pogodaka.

88′ Nogometaši Bayerna mirno kontroliraju utakmicu i čekaju posljednji sučev zvižduk.

79′ GOL Bayern ponovno vodi, za 2:1 zabio je Kimmich atraktivnim udarcem s 18 metara. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

72′ U utakmici u Ukrajini upravo je u igru u momčadi Intera ušao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. To je bila prva zamjena koju je Conte napravio.

💚 Lokomotiv celebrate their equaliser against Bayern…#UCL pic.twitter.com/VF87dMjD07 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020

70′ GOL Lokomotiv je izjednačio, Miranchuk je lijepo pogodio za 1:1 nakon ubacivanja s desne strane. Gol pogledajte OVDJE.

65′ Lokomotiv pritišće Bayern, pucao je Ignatyev, ali Neuer brani.

😤 | 55' – NOOOOOOOO! Trubin parries #Brozovic's shot and #Lautaro fails to convert the rebound from seven yards out! A huge chance goes begging….#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#UCL #FORZAINTER ⚫️🔵 — Inter (@Inter_en) October 27, 2020

54′ Ogromna prilika za Inter u Ukrajini, Brozović je pucao, Turbin obrtanio, a odbijena lopta je stigla do Martineza koji promašuje prazan gol. Mogli bi Talijani dugo žaliti za ovom šansom.

45 – Change for Loko during half time 🔄 Corluka can not continue and is replaced❌ OUT ⬅️ Corluka

IN ➡️ Rajkovic Lokomotiv 0️⃣:1️⃣ Bayern #FCLMFCB pic.twitter.com/WmM0eaakfS — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) October 27, 2020

46′ Ćorluka neće igrati u drugom poluvremenu, ozlijedio se u prvom dijelu pa je umjesto njega u igri Rajković koji je do sada odigrao samo jednu utakmicu za rusku ekipu.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme na obje utakmice.

⏰ HALF-TIME ⏰ 🔴 Goretzka header gives Bayern early lead

😬 Lukaku & Barella rattle the woodwork 🤔 Who's scoring next?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020

45′ Kraj je i u Ukrajini, nakon prvih 45 minuta nema golova u dvoboju Šahtara i Intera.

HT | FC Lokomotiv Moscow 0-1 FC Bayern#MiaSanMia pic.twitter.com/iJYwxj9Hvo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2020

45′ Završilo je prvo poluvrijeme na utakmici Bayerna i Lokomotiva nakon kojeg gosti vode 1:0.

44′ Lokomotiv je krenuo u totalnu ofenzivu u samoj završnici, ali ne uspijeva stvoriti opasniju šansu.

39′ Nogometaši Lokomotiva ohrabrili su se pred kraj prvog dijela i pokušavaju stići do izjednačenja, Krychowiak je pucao, ali promašuje cijeli gol.

35′ Bayern u potpunosti kontrolira igru u Moskvi, a nogometaši Lokomotiva izgledaju prilično nemoćno protiv europskog prvaka. Samo je pitamnje trenutka kada će još jedna lopta završiti u mreži domaćina.

🔴 Leon Goretzka has scored 4 goals in 8 games for Bayern this season ⚽️#UCL pic.twitter.com/5VP7YXW1ng — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020

25′ Inter opasno pritišće gol Šahtara i pravo je čudo što već ne vodi. Dvije dobre prilike popustio je Lukaku.

24′ Umalo 2:0 za Bayern u Moskvi, Coman je opasno pucao, ali pogađa okvir gola.

15′ U utakmici u Ukrajini Inter se oslobodio početnog pritiska i sada je opasnija momčad. Lukaku i Martinez pprijete golu Šahtara, li rezultat je i dalje 0:0.

14′ Gol, Bayern je poveo u Moskvi, a strijelac za 1:0 je Goretzka koji je pogodio glavom nakon sjajne akcije. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

8′ Umalo je sada Bayern poveo, Lewandowski je bio u skoku, ali nije dobro reagirao na centaršut i lopta ga je pogodila u rame. Ne promašuje on često ovakve šanse.

5′ Krenuli su dbro i nogometaši Šahtara, Dodo i Tete pokušavaju probiti obranu Intera i izgledaju jako opasno.

3′ Lokomotiv je iznenadio i krenulo jako ofanzivno protiv Bayerna, uputili su Rusi par udaraca, ali Neuer se ne da iznenaditi.

▶️ | KICK OFF Calcio d'inizio di #ShakhtarInter, il primo pallone della partita lo giocano gli ucraini 🤜🤛 FORZA RAGAZZI, #FORZAINTER!!! ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/MBl4tWv8D9 — Inter (@Inter) October 27, 2020

1′ Počele su utakmice.

