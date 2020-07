Krilni napadač davna je želja Josea Mourinha

Šest golova i deset asistencija u 31 nastupu, od kojih je samo tri odigrao od prve do posljednje minute, čini se da nije uvjerilo čelnike Bayerna da otkupe ugovor Ivana Perišića.

Jer, kako javlja njemački Bild, prema onome kako stvari stoje Vatreni će se ovog ljeta vratiti u Inter. Veliki je to udarac za krilnog napadača kojem je bio san ostanak u Münchenu.

Morat će se zbog toga Perišić zadovoljiti činjenicom da mu je Bayern produžio ugovor do 23. kolovoza i završetka Lige prvaka. Imat će tako priliku nakon prvenstva i Kupa doći do još jednog velikog trofeja i na najbolji način oprostiti se od Bavaraca.

Međutim, pitanje je što ga čeka po povratku u Inter. Antonio Conte lani je jedva dočekao da ga se riješi, iako je sve do tada bio jedan od ključnih igrača. No, u talijanskim medijima se nedavno pojavila priča da mu je spreman dati drugu priliku. Ako se to ne dogodi slijedi mu potraga za novim poslodavcem.

Uvijek je govorio da mu je želja zaigrati na Otoku, pa tko zna, možda se Joseu Mourinhu ostvari davna želja pa ga napokon dovede, ali ne u Manchester United, nego u Tottenham.