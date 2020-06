BAYERN SE SPASIO U ZAVRŠNICI: Utakmicu obilježio nevjerojatan kiks vratara, Perišić opet počeo susret od prve minute

Nogometaši Bayerna nastavljaju nizati pobjede, a u 31. kolu su na svom stadionu svladali za njih neugodnu Borussiju Moenchengladbach sa 2-1. Pobjednički gol zabio je Leon Goretzka u 86. minuti.

Domaćini su poveli u 26. minuti nakon velike pogreške gostujućeg golmana Sommera, koji je servirao loptu 19-godišnjem Nizozemcu Joshui Zirkzeeu, a on je taj poklon pretvorio u pogodak. Veliku pogrešku gostujućeg vratara koju možete pogledajte ovdje.

Borussia Moenchengladbach, koja je u zadnje tri sezone tri puta dobila Bayern u Bundesligi, izjednačila je u 37. minuti zahvaljujući autogolu francuskog reprezentativca Benjamina Pavarda. No, završnici susreta Leon Goretzka donosi pobjedu Bayernu, kojemu tri kola prije kraja prvenstva trebaju još tri boda za novi naslov prvaka.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je u početnoj postavi Bayerna i odigrao je skoro cijeli susret, odnosno do 88. minute. Perišić je u 11. minuti namjestio šansu Michaëlu Cuisanceu, ali je ovaj bio neprecizan.

Bayern Munich have played 18 competitive games in 2020… they've won 17 of them.

Hansi Flick is a genius. pic.twitter.com/CCZRAUC37C

— Squawka Football (@Squawka) June 13, 2020