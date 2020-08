Nogometaše njemačkog Bayerna u srijedu od 21 sat očekuje utakmica polufinala Lige prvaka protiv francuskog Lyona.

PERIŠIĆ ZADAO GLAVOBOLJE TRENERU BAYERNA: Flick dan prije polufinala s Lyonom govorio o Hrvatu: ‘Vidjet ćemo što će biti’

Bavarci su do polufinala stigli zahvaljujući vrlo uvjerljivom pobjedom od 8:2 nad Barcelonom prije nekoliko dana, a jedan od strijelaca za njemačkog prvaka bio je i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

Treneru Bayerna Hansiju Flicku uoči utakmice s Lyonom na press konferenciji je postavljeno pitanje tko će započeti utakmicu na lijevom krilu, poziciji na kojoj je Perišić startao u susretu protiv Barce, a tada njemački strateg nije htio otkriti previše toga.

“Ivan je, kao i čitava momčad koja je započela susret s Barcelonom, odradila jako dobar posao. Imamo nekoliko sjajnih opcija na toj poziciji. Vidjet ćemo što će biti na posljednjem treningu, a onda ćemo odlučiti”, kazao je Flick.

A čini se da bi i tu utakmicu mogao od prve minute započeti Perišić.

Prema informacijama s posljednjeg treninga Bayerna prije utakmice s Lyonom, koje je objavio novinar Manuel Bonke, Perišić je bio dio A momčadi, sastava koji će od prve minute izaći na teren u Portugalu.

Osim Vatrenog, za tu poziciju najveći je kandidat Kingsley Coman.

