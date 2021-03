Poljak se približio velikom Gerdu Mülleru

Nogometaši Bayerna s uvjerljivih su 4-0 svladali Stuttgart na svojoj Allianz Areni u subotnjem dvoboju 26. kola Bundeslige, iako su od 12. minute igrali s igračem manje.

Crveni karton je zaradio Alphonso Davies zbog neopreznog i opasnog starta. No, Bavarci su tada zaigrali kao da imaju igrača više te u razmaku od pet minuta postigli tri gola, a do kraja prvog poluvremena Robert Lewandowski je postigao ‘hat-trick’ za konačnih 4-0.

Najbolji svjetski napadač i strijelac u 18. minuti je postigao prvi od tri pogotka na asistenciju Gnabryja, koji je u 22. minuti postigao pogodak za 2-0. Samo minutu poslije Lewandowski je glavom pogodio mrežu Stuttgarta nakon ubačaja Muellera, a Poljak je u 39. minuti lijevom nogom zaključio ‘hat-trick’.

U gostujućoj momčadi Borna Sosa je bio u početnoj postavi, a trener Matarazzo ga je zamijenio na poluvremenu.

Sjajan gol Haalanda

Dortmundska Borussia se nakon još jednog neodlučenog ishoda, 2-2 na gostovanju kod Koelna, osam kola prije kraja prvenstva definitivno oprostila od borbe za naslov, a sve je dalje i od četvrte pozicije koja vodi u Ligu prvaka.

Erling Haaland je u 3. minuti doveo goste u vodstvo sjajnim golom, kojeg možete pogledati ovdje. No, Koeln preokretom došao do prednosti 2-1. U 35. minuti Duda je realizirao kazneni udarac, a Jakobs je u 65. minuti pogodio za vodstvo Koelna. Haaland se pobrinuo da “žuto-crni” iz Koelna ipak ne odu praznih ruku, postigavši izjednačujući pogodak u 90. minuti.

Momčad iz Dortmunda za četvrtoplasiranim Eintrachtom zaostaje za četiri boda, nakon što je u subotu frankfurtski klub kao domaćin svlado berlinski Union s uvjerljivih 5-2. Dva pogotka postigao je Silva (2, 41), a po jedan Kostić (39) i Chandler (90+2), dok je Andrich poslao loptu u vlastitu mrežu (35). Za goste je oba pogotka postigao Kruse (7, 45+3).

Gostujuću pobjedu ostvario je Wolfsburg kod Werdera u Bremenu. Nesretni Sergent je glavom postigao autogol u 9. minuti, a Weghorst je u 42. minuti udvostručio Wolfsburgovu prednost. Mohwald je na kraju prvog dijela smanjio Werderov zaostatak, ali to je bio i konačan rezultat dvoboja.

Brekalo igrao

Josip Brekalo je bio u početnoj postavi pobjedničke momčadi, a igrao je do 74. minute. Marina Pongračića nije bilo u momčadi zbog ozljede potkoljenice.

Bayern je na vrhu ljestvice sa 61 bodom, četiri više od drugoplasiranog RB Leipziga. Wolfsburg je treći s 51 bodom, a Eintracht četvrti s 47. Borrusia Dortmund drži petu poziciju s 43 boda, a Bayer Leverkusen je šesti s 40 bodova, ali i utakmicom manje.

U zoni ispadanja iz Bundeslige su Hertha i Mainz s 21 bodom te već otpisani Schalke sa samo 10 bodova.

