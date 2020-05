BAYERN POTVRDIO VELIKO POJAČANJE U PRVOJ MOMČADI: Najbolji strijelac svjetskih prvenstava priključuje se glavnom treneru

Najbolji strijelac svjetskih prvenstava Miroslav Klose potpisao je jednogodišnji ugovor s minhenskim Bayernom kao pomoćni trener Hansiju Flicku i to od početka sljedeće sezone, objavio je njemački prvak u četvrtak na svojim službenim stranicama.

TRENER BAYERNA POZVAO LEGENDARNOG NOGOMETAŠA U SVOJ STOŽER: ‘Predan je, odan, ima visoku razinu socijalnih vještina. Mora odlučiti hoće li prihvatiti poziv’

Klose, koji je zabrio rekordnih 16 golova na svjetski prvenstvima i osvojio naslov svjetskog prvaka s Njemačkom 2014., bio je trener mlade momčadi Bayerna zadnje dvije godine otkako je otišao u igračku mirovinu 2016.

ℹ️ Miroslav #Klose to become a first-team assistant coach to Hansi #Flick – Danny Röhl extends ✍️

📰 https://t.co/OOUNbld0ed#MiaSanMia

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 7, 2020