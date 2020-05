BAYERN POBIJEDIO BORUSSIJU I STIGAO NA MILIMETAR DO NASLOVA: Golčina Kimmicha presudila, Perišiću samo 20 minuta

Nogometaši Bayerna ovom pobjedom imaju sedam bodova više od drugoplasirane Borussije, a do kraja sezone ima još šest kola

Aktualni njemački prvak Bayern napravio je veliki korak ka osvajanju novog, 30. naslova, a osmog zaredom, minimalnom 1-0 (1-0) pobjedom na gostovanju kod najbližeg pratitelja Borussije iz Dortmunda u susretu 28. kola Bundeslige.

Tri boda za Bayern osigurao je Joshua Kimmich sjajnim lobom sa 20-ak metara kojim je prebacio Romana Buerkija na domaćim vratima u 43. minuti. Buerki je imao dlan na lopti, ali ju nije uspio odbiti preko grede.

Još šest kola

Susret je igran pred praznim tribinama, ali domaćini su se ipak pobrinuli za dobru atmosferu na stadionu jer su tijekom čitavog dvoboja s razglasa puštali snimljeno navijanje svojih navijača.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je za Bayern od 73. minute.

FT | Borussia Dortmund 0-1 FC Bayern Bayern go 7 points clear at the top of the table. #MiaSanMia pic.twitter.com/iUXLVtbCHa — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

Vodeći Bayern sada ima 64 boda, sedam više od druge Borussije, a do kraja sezone je ostalo šest kola.

Bundesliga, 28. kolo

Borussia Dortmund – Bayern Munchen 0:1

Borussia Dortmund: Burki, Akanji, Hummels, Piszcek, Guerreiro, Dahoud, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Haaland

Bayern Munchen: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Muller, Gnabry, Lewandowski

90′ + 3′ Kraj utakmice, Bayern je ovom pobjedom došao na milimetar do naslova.

90′ Sada su i Bavarci tražili jedanaesterac nakon što je Lewandowski pao u šesnaestercu domaćina, no sudac to nije tako vidio.

Javi Martínez comes on for Serge Gnabry (87') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

87′ Bayernov trener Flick sada je napravio dvije nove zamjene, umjesto Boatenga i Gnabryja ušli su Martinez i Hernandez. Očito namjerava čuvati ovaj rezultat do kraja utakmice.

Lucas Hernández comes on for Jérôme Boateng (84') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

Lewandowski hits the post! (83') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

83′ Sada je Lewandowski mogao riješiti utakmicu, no njegov udarac s 20 metara zaustavila je vratnica.

Ivan Perišić comes on for Kingsley Coman (73') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

73′ Promjena kod Bayerna, u igri je Ivan Perišić koji je ušao umjesto Comana.

60′ Nogometaši Borussije sada su tražili jedanesterac zbog Boatengovog igranja rukom, ali sudac se nije oglasio.

54′ Velika prilika za Bayern, umalo je bilo 0:2. Goretzka je pucao s 14 metara, Burki sjajno obranio, a Hummels očistio odbijenu loptu.

50′ Bavarci su puno bolje započeli drugo poluvrijeme i preuzeli su potpunu kontrolu na terenu.

46′ Počeo je drugi dio.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Dortmundu.

43′ GOL Bayern je poveo preko Kimmicha koji je s 18 metara prekrasno lobao Burkija koji je bio predaleko od gol linije.

40′ Novi pokušaj Bayerna, Goretzka je snažno pucao s više od 20 metara, ali Burki brani.

30′ Haaland sada ne može biti ponosan na sebe, bio je u solidnoj prilici, no previše je komplicirao i nije to bilo opasno po Neuerov gol.

Big chance by Gnabry. Denied off the line! (19') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

19′ Velika prilika za Bayern! Sada su Bavarci mogli povesti, ali Gnabryjev udarac očistio je Piszczek.

Mats Hummels booked for a tactical foul on Coman (13') — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2020

5′ Domaćini imaju 64 posto posjeda lopte, njihova dominacija na terenu dobro je vidljiva.

2′ Prva velika prilika za Borussiju, Haaland je sada bio jako blizu gola, ali njegov udarac Boateng je očistio s gol linije.

2′ Borussia je krenula snažno i kontrolira igru od samog početka. Bavarci ne mogu doći do daha.

1′ Počela je utakmica u Dortmundu.

💪 Keine Wechsel in der Anfangself – gehen wir es an, Borussen! 🔥 #BVBFCB pic.twitter.com/zjRyvKv4uQ — Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2020

17.40 Hrvatski reprezentativac i član Bayerna Ivan Perišić priliku će čekati s klupe za pričuve.

Borussia Dortmund će u utorak ugostiti vodeći Bayern u utakmici 28. kola njemačkog nogometnog prvenstva, a dobra vijest za domaće je povratak ozlijeđenog veznjaka Axela Witsela, dok će Bavarci nastupiti bez ozlijeđenog Thiaga u srednjem redu.

Dvoboj koji će na Signal Iduna Parku započeti u 18.30 sati može dodatno zaoštriti borbu za naslov u slučaju pobjede domaće momčadi, ili ju gotovo i teoretski razriješiti, ako Bayern osvoji sva tri boda i šest kola prije kraja poveća svoju prednost na sedam bodova razlike.

Obje su momčadi u nastavku prekinutog prvenstva ostvarile dvije relativno uvjerljive pobjede. Borussia je svladala Schalke u rurskom derbiju sa 4-0, a slavila je i sa 2-0 na gostovanju u Wolfsburgu. Bayern je sa 2-0 pobijedio Union u Berlinu, dok je u posljednjem kolu nadigrao Eintracht u Muenchenu sa 5-2.

Predstavljanje Hansija Flicka

U prvom dijelu prvenstva u dvoboju ova dva suparnika na Allianz Areni domaćin je slavio sa 4-0, što je bila prva utakmica u kojoj je Hansi Flick vodio momčad kao glavni trener, nakon što je smijenjen Niko Kovač.

“Mi smo potpuno zaboravili na tu utakmicu. Nije bila dobra i jednostavno o njoj više ne razmišljamo. U usporedbi s njom, sada igramo u drugačijoj formaciji, a u Emreu Canu i Erlingu Haalandu smo dobili dvojicu vrlo snažnih igrača koji su podigli kvalitetu momčadi”, izjavio je uoči novog derbija trener Borussije Lucien Favre.

Dobra vijest za ‘crno-žute’ je i povratak belgijskog veznjaka Axela Witsela.

“Axel je trenirao s momčadi i mogao bi biti u sastavu”, najavio je Favre koji će imati problema s obranom, ako se od problema s Ahilovom tetivom ne oporavi Mats Hummels.

“S Matsom će biti neizvjesno, ali vjerujemo da će biti spreman.”

Probleme u momčadi ima i trener prvaka Hansi Flick koji ne može računati na Thiaga Alcantaru.

“Nažalost, on je za ovu utakmicu izgubljen”, rekao je Flick i potvrdio da će Jerome Boateng biti spreman za nastup.

Nema navijača

Borussia neće moći računati na podršku “žutog zida”, divovske tribine s najvjernijim navijačima, što će ići na ruku Bayernovim nogometašima koji su posljednji put slavili na Signal Iduna Parku prije dvije sezone, kad je bilo 3-1 za Bavarce.

“Ako uspijemo sačuvati svoju mrežu, bit ću sretan”, izjavio je gostujući trener Flick koji je mišljenja da čak ni pobjeda njegove momčadi u ovom dvoboju ne bi jamčila Bayernu osmi uzastopni naslov prvaka Njemačke.

Osim derbija, u utorak će biti odigrane još tri utakmice 28. kola njemačke Bundeslige u kojima će se sastati: Bayer Leverkusen – Wolfsburg, Eintracht – Freiburg i Werder – Borussia Moenchengladbach. Sve tri utakmice započet će u 20.30 sati.