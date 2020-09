BAYERN OZBILJNO RADI NA PERIŠIĆEVOM TRANSFERU, NO POJAVIO SE PROBLEM: Evo zbog čega je sve zapelo

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ovu je sezonu proveo na posudbi u prvaku Njemačke i Europe Bayernu iz Munchena iz talijanskog Intera, a tijekom posljednjih mjeseci pojavila su se razna nagađanja hoće li ga Bavarci otkupiti nakon posudbe.

Kao potencijalni problem navodila se činjenica da Perišić ima 31 godinu te da Nijemci na žele platiti 20 milijuna eura, koliko iznosi klauzula za njegovu kupnju u ugovoru u posudbi.

No, Bavarci su se ipak odlučili zadržati Vatrenog i dogovaraju njegov transfer.

Bild je u utorak objavio da su u Bayernu prelomili i da su odlučili kupiti Perišića jer njihov trener Hansi Flick želi u svojoj momčadi četvrtog krilnog napadača visoke razine. Ističu i da je klupski čelnik Karl-Heinz Rummenigge osobno preuzeo brigu oko pregovora s Interom.

A sada su se pojavile nove informacije o tom poslu.

Kako javlja dobro obaviješteni talijanski novinar Fabrizio Romano, Bayern je Interu ponudio 12 milijuna eura za Perišića, no ta ponuda nije zadovoljila Talijane koji žele dva milijuna više te su sada pregovori u tijeku.

Bayern Münich have offered €12m for Ivan Perisic. Inter will not accept any bid for less than €15m. Talks on. Hansi Flick wants him back. 🔵 @SkySport #Inter #Bayern #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2020