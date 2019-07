BAYERN OVAKO JADNO NIKADA NIJE IZGLEDAO: Kovač progovorio o otkazu i najvećem problemu uoči nove sezone

Our squad for the #AudiFCBTour! 🇺🇸💪

🆚 @Arsenal https://t.co/0F9UgieVcO

🆚 @realmadriden https://t.co/WJQOfsl4iT

🆚 @acmilan https://t.co/D5LcWykd2F #ICC2019 pic.twitter.com/AaFTfSQe2k

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 9, 2019